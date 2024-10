Meteo Modena, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Giovedì 10 Ottobre 2024

Per la giornata di Giovedì a Modena, ci aspettiamo un inizio con nubi sparse e cielo coperto, con temperature che varieranno intorno ai 17-18 gradi. Verso le prime ore del mattino, il cielo si schiarirà e avremo un cielo sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 24 gradi verso le ore 11. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino al pomeriggio, con leggere nubi sparse e un cielo che si manterrà sereno. Le temperature caleranno leggermente nel tardo pomeriggio, attestandosi sui 19 gradi e le condizioni rimarranno stabili fino a sera. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile durante la giornata, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70% per buona parte della giornata.

Venerdì 11 Ottobre 2024

Venerdì a Modena è previsto un inizio con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 15 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con temperature che saliranno fino a toccare i 20 gradi. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, attestandosi intorno ai 17 gradi. Verso sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con le temperature che caleranno leggermente. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà moderata, oscillando attorno al 85%.

Sabato 12 Ottobre 2024

Per Sabato a Modena, ci aspettiamo una giornata con presenza di nebbia nelle prime ore del giorno, con temperature che si manterranno intorno ai 12-13 gradi. Nel corso della mattinata, la nebbia si diraderà e avremo un cielo poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 17-18 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di nuvole e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, attestandosi intorno ai 19 gradi. Verso sera, è prevista la comparsa di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà elevata, oscillando intorno al 90%.

Queste previsioni meteo ci permettono di pianificare al meglio le nostre attività per i prossimi giorni, tenendo conto delle variazioni climatiche e delle condizioni atmosferiche previste.