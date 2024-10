Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo Palermo

Nei prossimi giorni, a Palermo, sono previste condizioni meteorologiche variabili che influenzeranno il clima della città. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per giovedì 10 ottobre, venerdì 11 ottobre e sabato 12 ottobre 2024.

Giovedì, 10 ottobre 2024

Durante la giornata di giovedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con possibilità di nubi sparse e precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 20-29°C con un’umidità che oscillerà tra il 52% e l’84%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h, principalmente proveniente da direzioni settentrionali.

Venerdì, 11 ottobre 2024

Venerdì, il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra 17-24°C, con un calo dell’umidità rispetto al giorno precedente, che oscillerà tra il 38% e l’86%. Il vento sarà moderato, con velocità tra 1 e 16 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali.

Sabato, 12 ottobre 2024

Sabato si prevede un cielo poco nuvoloso con nubi sparse durante la notte. Le temperature oscilleranno tra 17-24°C con un’umidità che si manterrà tra il 49% e l’84%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h, principalmente proveniente da direzioni variabili, con prevalenza settentrionale.

In conclusione, in base alle previsioni meteo, si consiglia di essere preparati per un clima variabile nei prossimi giorni a Palermo, con la possibilità di precipitazioni e un’umidità variabile. Si raccomanda di consultare aggiornamenti costanti sulle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.