Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo Perugia

Nei prossimi giorni, a Perugia, sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre, Venerdì 11 Ottobre e Sabato 12 Ottobre 2024.

Giovedì 10 Ottobre

Giovedì 10 Ottobre a Perugia, il tempo sarà prevalentemente coperto con un’alta probabilità di precipitazioni. Le piogge sono attese a partire dalle ore 11:00, con un picco di intensità tra le 12:00 e le 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C durante la maggior parte della giornata, con un calo previsto nel tardo pomeriggio e sera. L’umidità sarà elevata, variando tra il 74% e il 92%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità media compresa tra 16 km/h e 30 km/h.

Venerdì 11 Ottobre

Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente coperto con la presenza di nubi sparse durante la prima parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-19°C. Tuttavia, nel pomeriggio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche con schiarite e cielo sereno. L’umidità diminuirà gradualmente, scendendo dal 81% al 63%. Il vento sarà moderato, con una direzione variabile tra ovest e nord-nordovest e una velocità compresa tra 3 km/h e 11 km/h.

Sabato 12 Ottobre

Sabato 12 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino con la presenza di nebbia nelle prime ore. Le temperature si manterranno intorno ai 9-19°C. Nel corso della giornata, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la comparsa di nubi sparse e schiarite. L’umidità rimarrà elevata durante la mattinata, per poi diminuire nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con una velocità compresa tra 1 km/h e 7 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano una varietà di condizioni atmosferiche. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteorologici, in particolare per Giovedì, quando sono previste precipitazioni significative. Prepararsi adeguatamente e pianificare le attività all’aperto in base alle previsioni può essere fondamentale per affrontare al meglio le variazioni del tempo.