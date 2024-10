Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo Reggio Calabria:

Giovedì, 10 Ottobre 2024: Il tempo a Reggio Calabria giovedì sarà caratterizzato da cielo coperto con nubi sparse al mattino e precipitazioni previste nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 21.4°C e i 30°C. L’umidità si manterrà intorno al 55-60% durante il giorno. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra 6 e 11 km/h.

Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Il tempo venerdì sarà prevalentemente coperto con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 19.2°C e 24.5°C. L’umidità sarà più alta rispetto al giorno precedente, raggiungendo il 70%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra 11 e 19 km/h.

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Sabato il tempo si manterrà stabile con nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 17.5°C e 23.8°C, mentre l’umidità tenderà a diminuire, attestandosi intorno al 40-50%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra 5 e 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria mostrano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le possibili precipitazioni e cambiamenti di temperatura.