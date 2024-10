Meteo Reggio Emilia, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo per Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì a Reggio Emilia si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e umidità intorno al 80%. Verso le prime ore del mattino è prevista la comparsa di nubi sparse con lievi precipitazioni, accompagnate da venti orientali con velocità tra 7 e 9 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà, lasciando spazio ad un’abbondante presenza di sole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 23-24°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di 20-22 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 23-22°C e venti deboli dai quadranti sud-ovest. La serata proseguirà con cielo poco nuvoloso e lieve aumento dell’umidità.

Previsioni Meteo per Venerdì, 11 Ottobre 2024

Venerdì a Reggio Emilia si prospetta una giornata con cielo sereno al mattino e temperature comprese tra 12 e 14°C. L’umidità si manterrà intorno al 80%. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, con la comparsa di nubi sparse e un lieve aumento del vento proveniente da ovest-nord-ovest. Le temperature si alzeranno fino a toccare i 20°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione dell’umidità. La sera, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con umidità intorno al 90% e la comparsa di nebbia verso le ultime ore della giornata.

Previsioni Meteo per Sabato, 12 Ottobre 2024

Sabato a Reggio Emilia il tempo sarà caratterizzato da una presenza costante di nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12°C e umidità vicina al 100%. Nel corso della giornata, la nebbia si diraderà ma il cielo resterà coperto, con un aumento delle temperature che arriveranno a toccare i 19-20°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%, e il vento soffierà da est con una velocità di 6-9 km/h. La sera, il cielo sarà nuvoloso con un leggero calo delle temperature e un aumento dell’umidità.

Queste previsioni meteo evidenziano un trend stabile di temperature e un’umidità significativa nei prossimi giorni a Reggio Emilia. È importante essere preparati per affrontare queste condizioni atmosferiche, soprattutto per quanto riguarda la presenza di nebbia e la variazione delle temperature durante il giorno. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per godere al meglio di queste giornate. Buon fine settimana!