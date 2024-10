Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo per Taranto:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto mostrano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno:

Meteo per Giovedì, 10 Ottobre 2024:

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto con possibili nebbie e umidità elevata. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma con umidità ancora elevata. Le temperature oscilleranno tra i 16.8°C e i 25.7°C, con venti leggeri che soffieranno prevalentemente da sud-sud-est con velocità tra i 3 e i 13 km/h.

Meteo per Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto con umidità elevata e possibile pioggia. Al mattino, tuttavia, si prevede un miglioramento delle condizioni con il cielo che si schiarirà e un calo dell’umidità. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli con cielo sereno e temperature comprese tra i 18.2°C e i 26.5°C. I venti soffieranno prevalentemente da ovest-sud-ovest con velocità tra i 5 e i 13 km/h.

Meteo per Sabato, 12 Ottobre 2024:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con leggere nubi sparse. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse e umidità in aumento. Le temperature oscilleranno tra i 16.7°C e i 25°C, con venti che soffieranno da nord-nord-ovest con velocità comprese tra 2 e 13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un’alternanza di cielo coperto, schiarite e possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle informazioni meteorologiche aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi ai cambiamenti climatici.