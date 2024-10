Meteo Torino, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

PREVISIONI METEO TORINO

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Il tempo a Torino giovedì sarà caratterizzato da piogge durante le prime ore del mattino, con una diminuzione delle precipitazioni verso le 6:00 del mattino. Durante la mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con il sole che prevarrà dalle 10:00 fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno, senza piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C durante la notte, aumentando gradualmente fino a raggiungere i 22-23°C nel pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente durante l’arco della giornata, stabilizzandosi intorno al 30-40% nel pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile, con una media di 10-15 km/h proveniente da direzioni sud-ovest, ovest e nord-ovest.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Venerdì il tempo a Torino sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 9-13°C durante la notte, aumentando fino a raggiungere i 19-20°C nel pomeriggio. L’umidità sarà più bassa rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 50% e il 80%. Il vento sarà leggero, con una media di 2-5 km/h proveniente da direzioni variabili. Nel complesso, la giornata si preannuncia piacevole e senza precipitazioni.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Sabato il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 11-17°C. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 70% e il 90%. Il vento soffierà con intensità variabile, con una media di 2-7 km/h proveniente principalmente da nord e nord-est. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo sarà comunque coperto per gran parte della giornata.

Osservando le previsioni meteo per i prossimi giorni, possiamo notare una variazione significativa delle condizioni atmosferiche a Torino. Dopo una giornata instabile giovedì, con piogge al mattino e sereno nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà gradualmente verso il weekend, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti regolari sulle previsioni meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso.