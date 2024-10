Meteo Trento, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Meteo Trento prossimi giorni 10 Ottobre, 11 Ottobre, 12 Ottobre: precipitazioni e nebbia in arrivo

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trento indicano un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Giovedì 10 Ottobre, ci aspettiamo un’ampia diffusione di piogge e temporali, con temperature che varieranno tra i 10.9°C e i 17.4°C. Venerdì 11 Ottobre, invece, il cielo sarà sereno con temperature che oscilleranno tra i 9.1°C e i 18.7°C. Sabato 12 Ottobre, ci aspettiamo un aumento dell’umidità con la formazione di nebbie in alcune ore del giorno, insieme a copertura nuvolosa e temperature che varieranno tra i 8.0°C e i 16.8°C.

Giovedì 10 Ottobre

Durante le prime ore della giornata, ci saranno precipitazioni consistenti, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore pomeridiane. Successivamente, il cielo si coprirà, ma le piogge diminuiranno di intensità. Le temperature si manterranno abbastanza costanti intorno ai 16°C e il vento soffierà da direzione sud-sud-est con velocità variabili tra i 7 e i 17 km/h.

Le temperature massime si registreranno verso le ore centrali della giornata, con un picco di 17.4°C, mentre le minime saranno di 10.9°C. L’umidità sarà elevata nelle prime ore del mattino, attorno al 96%, diminuendo gradualmente nel corso della giornata fino al 77%. Le precipitazioni daranno luogo a un aumento dell’umidità relativa, mentre il cielo coperto favorirà una minore escursione termica.

Venerdì 11 Ottobre

Il cielo sarà sereno per l’intera giornata con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. Le temperature saranno più fresche al mattino, con un minimo di 9.0°C, mentre nel pomeriggio raggiungeranno un massimo di 18.7°C. Il vento sarà debole, con direzione prevalente nord-nord-est, con velocità comprese tra i 2 e i 3 km/h.

La stabilità atmosferica garantirà condizioni di bel tempo, permettendo un graduale riscaldamento dell’aria. L’assenza di precipitazioni contribuirà a mantenere relativamente bassi i livelli di umidità, favorendo una sensazione di maggiore comfort termico.

Sabato 12 Ottobre

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nebbie e una leggera copertura nuvolosa. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. L’umidità raggiungerà il suo picco durante le ore notturne, con valori intorno al 99%. Il vento soffierà da direzione sud-sud-est con velocità variabile tra 2 e 4 km/h.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16.8°C, mentre le minime notturne saranno di 8.0°C. La presenza di nebbie e la copertura nuvolosa limiteranno l’escursione termica, garantendo una giornata relativamente fresca e umida. L’assenza di precipitazioni contribuirà a mantenere stabili le condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento indicano un’evoluzione del tempo, con precipitazioni e nebbie che alterneranno giorni di pioggia a giornate di sereno. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in modo da pianificare al meglio le attività all’aperto.