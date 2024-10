Meteo Verona, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo Verona prossimi giorni 10 Ottobre, 11 Ottobre, 12 Ottobre: piogge e cieli sereni alternati

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un’alternanza di piogge e cieli sereni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Durante la prima parte della giornata, si prevedono precipitazioni consistenti. Dalle prime ore del mattino fino alle 11:00, sono attese piogge moderate, con venti orientati verso est e nord-est con velocità variabili tra 8 e 17 km/h. Tuttavia, nel pomeriggio e verso sera, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a una parziale schiarita. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con umidità che si abbasserà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una media di 7-9 km/h.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C durante la prima metà della giornata, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. I venti saranno deboli, con una direzione variabile tra nord, nord-est e nord-ovest, con una velocità media compresa tra 2 e 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto bassi, attestandosi intorno al 50-60%.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Nel corso della giornata di sabato, ci si aspetta un cielo nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature si manterranno sui valori intorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata, mentre si abbasseranno leggermente nelle prime e ultime ore. I venti soffieranno principalmente da est e sud-est con una velocità compresa tra 4 e 11 km/h. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 65-95%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un inizio con precipitazioni, seguito da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali per eventuali variazioni delle previsioni.