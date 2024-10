Previsioni meteo: arriva l’alta pressione nel weekend, Ottobrata su gran parte d’Italia

A partire da venerdì 11 ottobre, un campo di alta pressione si insedierà sull’Italia, ponendo fine al periodo di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Questo cambiamento meteo arriva dopo una fase caratterizzata da piogge e temporali diffusi, che hanno interessato soprattutto le regioni centro-settentrionali, provocando accumuli significativi in diverse aree e conseguenti criticità.

Con l’arrivo dell’alta pressione si prospetta un fine settimana stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese, con condizioni meteorologiche che permarranno tali anche a inizio della prossima settimana. In particolare, il Centro-Sud beneficerà di un ampio soleggiamento e di un clima molto mite, con temperature che durante le ore centrali della giornata raggiungeranno valori superiori alla norma di diversi gradi. Le massime potranno arrivare fino a 25-27°C, soprattutto tra domenica e lunedì, rendendo possibile parlare di una vera e propria “ottobrata” su buona parte d’Italia.

Un po’ diversa la situazione al Nord, in quanto si troverà sul bordo settentrionale della struttura di alta pressione. Questo comporterà una maggiore influenza delle correnti lievemente più umide e fresche di origine atlantica, che apporteranno nuvolosità a tratti compatta, soprattutto nelle aree nord-occidentali del Settentrione. Tra sabato e lunedì, sono attese nubi e qualche pioggia intermittente su Val d’Aosta, Piemonte e a tratti anche sulla Lombardia settentrionale. Il Nord-Est, invece, avrà più spazio per schiarite, sebbene la presenza di nuvole non mancherà del tutto.

Per quanto riguarda le temperature al Nord, queste rimarranno generalmente più contenute, con massime che si attesteranno intorno ai 18-22°C, garantendo comunque un clima piuttosto gradevole per il periodo. Al Centro-Sud, come già accennato, le temperature saranno sensibilmente più elevate, grazie alla maggiore vigoria dell’alta pressione e all’afflusso di aria calda di origine sub-tropicale.

La presenza dell’alta pressione potrebbe comunque non durare molto a lungo. A partire da martedì prossimo, infatti, l’anticiclone potrebbe cedere di fronte all’avanzata di una nuova perturbazione atlantica, responsabile di un nuovo peggioramento del tempo soprattutto al Centro-Nord. Ma per ulteriori dettagli su questo possibile cambiamento, sarà necessario attendere le prossime previsioni.