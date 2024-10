Uragano Milton vicinissimo alla Florida: devastanti tornado stanno già colpendo il paese [IMMAGINI]

L’uragano Milton sta pericolosamente avvicinandosi alla costa della Florida. Secondo le ultime previsioni il suo impatto è atteso intorno alle ore 23:00 (orario locale) o nelle ore successive, nell’area a sud di Sarasota, località costiera a sud di Tampa. Secondo il National Hurricane Center, la traiettoria dell’uragano si è spostata verso sud di circa 10 miglia rispetto a questa mattina e di 16 miglia rispetto a martedì. Questo cambiamento riduce la distanza tra l’uragano e la costa, e questo significa che la tempesta ha ora meno tratto di Golfo del Messico da attraversare prima di raggiungere la terraferma.

Nelle ultime ore, l’uragano Milton ha raggiunto la categoria 5 mentre si spostava sulle calde acque del Golfo del Messico. Si prevede che toccherà la terraferma con una potenza compresa tra la categoria 3 e la categoria 4, portando con sé venti superiori ai 200 km/h e onde che potrebbero raggiungere i 4,5 metri di altezza. Questi valori indicano una tempesta estremamente pericolosa, capace di causare danni devastanti a strutture, infrastrutture e mettere naturalmente in pericolo l’incolumità delle persone.

Mentre l’uragano avanza, la Florida sta già vivendo le conseguenze del suo imminente arrivo. Violente supercelle temporalesche stanno attraversando la regione, generando tornado mesociclonici che precedono l’arrivo della tempesta. Alcuni di questi tornado hanno già colpito varie aree della Florida meridionale questa mattina, e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.

Uno dei tornado più devastanti si è abbattuto poche ore fa nei pressi di Clewiston. Le immagini del vortice sono impressionanti e si temono danni ingenti. Un altro tornado è stato avvistato a Matlacha, nella contea di Lee.

Huge #tornado form triggered by #HurricaneMilton near Clewiston in #Florida, US 🇺🇲 (09.10.2024) pic.twitter.com/XbPeiZWmFH

— Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) October 9, 2024