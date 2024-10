Forte tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra: possibili aurore a bassa latitudine

Una forte tempesta geomagnetica è prevista investire la Terra tra il 10 e l’11 ottobre. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense NOAA, questa tempesta dovrebbe raggiungere la classe G4, la seconda più intensa su una scala che va da G1 a G5. L’intensità della tempesta è ulteriormente evidenziata dall’indice Kp, che per stasera/stanotte è previsto a Kp 8 o leggermente superiore (fonte spaceweatherlive.com). Questo indice misura l’attività geomagnetica su una scala da 0 a 9 e, in casi di valori elevati come questi, indica una perturbazione significativa del campo magnetico terrestre, con potenziali impatti su vari sistemi tecnologici.

Le conseguenze di una tempesta geomagnetica di questa portata possono essere significative. È possibile che si verifichino problemi alla rete elettrica, possibili danni alle infrastrutture satellitari e blackout radio, che potrebbero influenzare le comunicazioni globali. Anche i sistemi di navigazione satellitare potrebbero subire interruzioni. Tuttavia, un effetto positivo di questo evento sarà la possibilità di osservare aurore a latitudini insolitamente basse, rendendo il fenomeno visibile in regioni che di solito non sono interessate da questi spettacoli di luci naturali.

Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, ha spiegato all’ANSA che “la presenza delle aurore non è mai scontata, ma in questo caso ci sono buone probabilità”. Sarà dunque interessante osservare il cielo, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, soprattutto per chi si trova al Nord Italia e sulle Alpi, dove già da questa sera/notte potrebbero comparire lievi aurore e archi SAR, un fenomeno quest’ultimo simile che colora il cielo di tinte rossastre in prossimità dell’orizzonte. Fenomeno che abbiamo ammirato già in Italia qualche mese fa.

L’origine di questa tempesta geomagnetica risale alla macchia solare AR 3848, che martedì 8 ottobre ha prodotto un potente brillamento solare di classe X 1.8. I brillamenti di classe X sono i più potenti tra quelli solari e questo in particolare ha causato blackout radio nelle regioni del pianeta rivolte verso il Sole al momento dell’evento. Oltre al brillamento, è avvenuta un’espulsione di massa coronale (CME), una fuoriuscita di particelle di plasma che sta ora viaggiando verso la Terra a una velocità compresa tra 4,3 e 4,7 milioni di chilometri orari. “Tra l’altro, il giorno successivo è stata emessa anche un’altra CME che potrebbe presto raggiungere la Terra – afferma Messerotti – ma la situazione è ancora da valutare”.

L’evoluzione di questa tempesta geomagnetica sarà da monitorare con attenzione, in quanto potrebbe influenzare non solo le tecnologie terrestri, ma anche offrire uno spettacolo naturale raro e suggestivo.