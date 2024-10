Meteo Bari, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Bari per venerdì indicano una giornata con cielo coperto. La temperatura massima registrata sarà di 24.9°C intorno alle 10:00, mentre la minima sarà di 18.5°C intorno alle 22:00. L’umidità oscillerà tra il 41% e l’85% durante la giornata. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 km/h e 20 km/h, proveniente prevalentemente da direzione NW. Le precipitazioni non sono previste durante la giornata.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Per sabato, il meteo a Bari indicherà prevalentemente cielo sereno con qualche nuvola sparsa. La temperatura massima si attesterà sui 22.6°C intorno alle 11:00, mentre la minima sarà di 17.0°C intorno alle 23:00. L’umidità oscillerà tra il 59% e il 93%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 2 km/h e 13 km/h, proveniente principalmente da direzione N-NW. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Domenica, 13 Ottobre 2024

La domenica si presenterà con cielo nuvoloso alternato a momenti di sereno. La temperatura massima sarà di 22.2°C intorno alle 11:00, mentre la minima raggiungerà i 16.8°C intorno alla mezzanotte. L’umidità varierà tra il 61% e il 92%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 km/h e 10 km/h, proveniente principalmente da direzione N-NE. Alcune precipitazioni sono previste durante la notte con cielo coperto e nubi sparse.