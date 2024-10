Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Il tempo a Bologna per Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni durante le prime ore del giorno. Tuttavia, a partire dalle 9:00, si prevedono nubi sparse che aumenteranno leggermente nel corso della mattinata. Le temperature saranno gradevoli, con valori compresi tra i 17.3°C e i 21.5°C. I venti soffieranno con intensità compresa tra i 3 e i 9 km/h, provenienti principalmente da direzione sud-ovest, nord-ovest e nord-est. L’umidità relativa si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Per Sabato è previsto un aumento della copertura nuvolosa rispetto al giorno precedente. Dalle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con umidità che raggiungerà il 95% intorno alle 7:00. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 20.4°C. I venti saranno prevalentemente orientati da sud-est a nord-est con velocità comprese tra 1 e 6 km/h. Nel corso della giornata, è attesa una diminuzione della copertura nuvolosa e un leggero calo dell’umidità, pur mantenendosi su valori elevati.

Domenica, 13 Ottobre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso, con un’umidità che si manterrà costantemente elevata, raggiungendo il 90% intorno alle 15:00. Le temperature si manterranno tra i 14.8°C e i 21.2°C. I venti soffieranno prevalentemente da sud a nord con intensità compresa tra 1 e 5 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con momenti di cielo poco nuvoloso alternati a fasi di maggior copertura nuvolosa.

In sintesi, per i prossimi giorni a Bologna, si prevedono temperature gradevoli e una copertura nuvolosa che varierà da poco nuvoloso a coperto con un’umidità costantemente elevata. I venti avranno intensità comprese tra 1 e 9 km/h, provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi di conseguenza per godere al meglio delle attività all’aperto.