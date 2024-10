Meteo Catania, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Il tempo a Catania venerdì sarà caratterizzato da una giornata con cielo parzialmente nuvoloso nelle prime ore del mattino, per poi passare a coperto con un aumento di umidità fino a metà mattinata. Nel pomeriggio avremo un cielo nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 27 gradi, seguito da un graduale aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto con una leggera diminuzione delle temperature.

Le temperature varieranno tra i 21.3°C e i 27.3°C, con un’umidità tra il 47% e il 78%. I venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media di 10 km/h.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Sabato, il tempo a Catania sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25 gradi durante il giorno, con un leggero calo verso sera. Durante la notte il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 18 gradi.

Le temperature oscilleranno tra i 17.3°C e i 24.6°C, con un’umidità compresa tra il 46% e l’85%. I venti soffieranno principalmente da est con una velocità media di 13 km/h.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Anche domenica il cielo a Catania sarà prevalentemente sereno per tutta la giornata, con una leggera copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25 gradi durante il giorno, con una leggera diminuzione verso sera e durante la notte.

Le temperature oscilleranno tra i 17.6°C e i 25.5°C, con un’umidità compresa tra il 47% e il 79%. I venti soffieranno principalmente da est con una velocità media di 11 km/h.

Queste previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un weekend stabile, con temperature piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Sono quindi previste condizioni meteorologiche ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo. Restate aggiornati sulle previsioni in quanto possono subire delle variazioni.