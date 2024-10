Meteo: da venerdì 11 cambia tutto, ecco cosa accadrà in Italia

9Da venerdì 11 ottobre, l’Italia sarà interessata da una espansione dell’alta pressione, la quale porterà un periodo di stabilità atmosferica che proseguirà per tutto il weekend e nella fase iniziale della prossima settimana. Questa situazione meteo sarà particolarmente favorevole per il Centro-Sud, dove si potrà parlare di una vera e propria ottobrata. Ma cosa significa esattamente il termine “ottobrata”?

L’ottobrata è un termine popolare utilizzato per descrivere una fase di bel tempo e temperature miti che si verifica tipicamente nel mese di ottobre, dopo il periodo estivo. Si tratta di giornate caratterizzate da cieli sereni, poche nubi e una sensazione di caldo fuori stagione, favorita dall’azione dell’alta pressione. Questo fenomeno è particolarmente apprezzato da molte persone, perché offre un prolungamento delle condizioni più gradevoli dell’estate, con giornate soleggiate e una piacevole atmosfera di mezza stagione.

Tornando all’evoluzione meteo prevista, nel corso del weekend, l’alta pressione garantirà cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate per il periodo su gran parte del Centro-Sud. Le massime, soprattutto tra domenica e lunedì, potranno raggiungere picchi di 25-27°C, valori decisamente sopra la media per la stagione autunnale. Questo scenario permetterà di godere di un clima ideale per le attività all’aperto, dai picnic alle escursioni, ma anche per trascorrere del tempo al mare.

Il Nord Italia, invece, vedrà una situazione leggermente diversa: pur beneficiando di una certa stabilità atmosferica, le regioni settentrionali si troveranno ai margini dell’alta pressione e saranno esposte a correnti più fresche e leggermente instabili di origine atlantica. Ciò comporterà nuvolosità variabile, con qualche pioggia intermittente prevista, in particolare nelle giornate di Sabato e Lunedì, sul Nord-Ovest, mentre al Nord-Est ci sarà maggiore spazio per schiarite. Le temperature rimarranno più contenute, con valori tra i 18 e i 22°C. Dunque un clima più fresco rispetto al centro-sud, ma comunque abbastanza gradevole.

L’alta pressione potrebbe nuovamente tornare in crisi verso martedì-mercoledì della prossima settimana, quando una nuova perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia apportando un netto peggioramento sulle regioni centro-settentrionali. Piogge e forti temporali potrebbero così tornare a bagnare molte zone d’Italia, lasciando forse soltanto il Sud ancora sotto l’influenza del caldo anticiclone sub-tropicale. Ne riparleremo più a fondo nei prossimi giorni.