Meteo Milano, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì 11 Ottobre 2024:

Il tempo a Milano per venerdì sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno comprese tra i 10.7°C e i 19.6°C, con un’umidità che varierà tra il 66% e il 93%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 1 km/h e i 9 km/h provenendo da diverse direzioni, principalmente da nord e nord-est.

Sabato 12 Ottobre 2024:

Per sabato, il cielo si presenterà nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra gli 11.6°C e i 18.2°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 65% e il 93%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra 0 km/h e 7 km/h, proveniente principalmente da nord-est, est e sud-est.

Domenica 13 Ottobre 2024:

Domenica il cielo sarà prevalentemente coperto con la presenza di nubi sparse e temporanee schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 9.4°C e i 19.7°C, con un’umidità che varierà tra il 65% e il 98%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 km/h e i 11 km/h, provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

In sintesi, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da temperature gradevoli e variabilità del cielo, con sabato che si preannuncia come la giornata più nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni previste.