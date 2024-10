Meteo: Ottobrata clamorosa, giorni d’Estate in arrivo la prossima settimana

Questa prima decade di ottobre sta riservando non poche sorprese sotto l’aspetto meteo, dopo un mese di settembre particolarmente più freddo del solito. Dopo tanto fresco, è tornato il caldo a causa delle correnti subtropicali, che sembravano ormai un lontano ricordo, ma che hanno ripreso a soffiare con vigore verso il Mediterraneo.

Prossima settimana: condizioni meteo estreme

Le condizioni meteo si faranno ancor più estreme durante la prossima settimana su tutte le nostre regioni: da un lato troveremo la persistenza delle perturbazioni atlantiche, che colpiranno pesantemente il Nord Italia e l’Alto Tirreno; dall’altro lato, invece, ci saranno le correnti africane, ancor più incisive e vigorose, su gran parte del Sud e del Medio-basso Adriatico.

Italia divisa in due: caldo estivo al Sud

L’Italia si ritroverà ancora una volta divisa in due blocchi, con condizioni meteo totalmente opposte. L’ondata di caldo prevista al Sud potrebbe essere definita una vera e propria ottobrata dai connotati estivi, come mostrano i modelli del centro di calcolo europeo ECMWF.

Anticiclone subtropicale in arrivo

Il centro di calcolo europeo propone l’arrivo di un perentorio anticiclone subtropicale su tutta Italia tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Dopodiché, questo anticiclone potrebbe spostarsi e concentrarsi principalmente sulle regioni del Centro-Sud, lasciando il Nord e l’Alto Tirreno alle prese con i flussi umidi e instabili atlantici.

Temperature in aumento su tutto il Sud

In questo scenario, le temperature rischiano di salire ulteriormente su tutto il Sud, coinvolgendo anche Molise, Abruzzo e Marche, dove la colonnina di mercurio potrebbe superare i 30°C tra il 15 e il 18 ottobre. Non escludiamo che le temperature possano superare di 10°C le medie tipiche del periodo. Se questa previsione si realizzasse, ci ritroveremmo nuovamente in una situazione da piena estate su tutto il Sud.