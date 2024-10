Meteo: l’Ottobrata e l’Italia divisa in due, troppi estremi!

Questa prima parte di ottobre sta regalando molte sorprese dal punto di vista meteorologico, dopo un settembre insolitamente più freddo rispetto agli standard. Dopo settimane di clima fresco, ecco il ritorno del caldo grazie alle correnti subtropicali, che, sebbene sembrassero un ricordo lontano, sono tornate a soffiare con forza verso il Mediterraneo.

La prossima settimana porterà un’intensificazione delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia. Da un lato, le perturbazioni atlantiche continueranno a impattare pesantemente il Nord Italia e le coste dell’Alto Tirreno. Dall’altro lato, le correnti africane si faranno sempre più forti, colpendo con maggiore intensità le regioni del Sud e quelle lungo il Medio-Basso Adriatico.

Da un estremo all’altro!

L’Italia si troverà divisa in due blocchi, con condizioni meteo completamente opposte tra Nord e Sud. Al Sud, si prevede una nuova ondata di caldo di stampo estivo, che potrebbe essere definita una vera “ottobrata” dai tratti estivi, come confermano i modelli del centro di calcolo europeo ECMWF. Al Nord, invece, il tempo rimarrà più instabile e fresco, con maggiori possibilità di precipitazioni.

Anticiclone subtropicale in arrivo

Secondo le proiezioni dei modelli meteorologici, tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre un potente anticiclone subtropicale farà la sua comparsa su tutta l’Italia. In seguito, questo anticiclone si concentrerà maggiormente sulle regioni del Centro-Sud, lasciando il Nord e l’Alto Tirreno sotto l’influenza di correnti atlantiche umide e instabili, che manterranno il tempo più variabile.

In questo contesto, le temperature aumenteranno ulteriormente su tutto il Sud, coinvolgendo anche regioni come Molise, Abruzzo e Marche, dove si prevedono valori oltre i 30°C tra il 15 e il 18 ottobre. In alcune aree, le temperature potrebbero superare di 10°C le medie stagionali, portando il Sud a vivere condizioni da piena estate.