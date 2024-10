Meteo Padova, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Meteo Padova prossimi giorni 11 Ottobre, 12 Ottobre e 13 Ottobre: variazioni del tempo con cielo coperto e nubi sparse.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Il venerdì a Padova inizierà con nebbia e nubi sparse nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 14°C e un’umidità al 100%. Durante la giornata, il cielo si libererà dalle nubi e il sole comparirà più frequentemente, con temperature massime che raggiungeranno i 21.4°C nel pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità media di 8-9 km/h proveniente da direzione N-NW. L’umidità diminuirà gradualmente, attestandosi intorno al 57% nel pomeriggio.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Sabato sarà caratterizzato da una giornata nuvolosa, con un cielo coperto sin dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 12-19.5°C, con un piccolo aumento nel pomeriggio. L’umidità rimarrà costante intorno al 80-88%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 5 e 10 km/h proveniente da diverse direzioni, quali N, NE ed E. Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse e un leggero calo delle temperature.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica il cielo sarà prevalentemente coperto con presenza di nubi sparse e una leggera foschia nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 12-20°C, con un aumento nel pomeriggio. L’umidità varierà tra il 72% e il 97%. Il vento soffierà con una velocità media di 1-12 km/h proveniente da direzioni W, NW e NE. Durante la giornata, sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, si avrà un cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano una variazione delle condizioni meteorologiche, con un cielo prevalentemente coperto e la presenza di nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e umidità, e tenere in considerazione la presenza del vento nelle diverse direzioni.