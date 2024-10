Meteo Palermo, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Il tempo a Palermo venerdì sarà caratterizzato da nubi sparse e coperto al mattino con temperature che varieranno tra i 22.2°C e i 23.9°C. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 24.5°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si schiarirà con temperature che scenderanno fino a 16.8°C. L’umidità sarà compresa tra il 47% e l’87%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con valori tra 1 km/h e 17 km/h provenienti da direzioni variabili.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Sabato il cielo a Palermo sarà prevalentemente coperto al mattino con temperature comprese tra i 16.8°C e i 24.0°C. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà e le temperature raggiungeranno i 23.4°C. Durante la sera e la notte il cielo sarà nuvoloso con temperature tra i 18.3°C e i 17.2°C. L’umidità si manterrà tra il 52% e l’84%, mentre la velocità del vento varierà da 2 km/h a 11 km/h provenienti da diverse direzioni.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica il tempo sarà stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16.6°C e i 23.9°C. L’umidità sarà compresa tra il 54% e l’89%, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con valori tra 1 km/h e 9 km/h provenienti principalmente da direzioni orientali.

Queste previsioni meteo indicano un fine settimana variabile, con una giornata di venerdì che inizierà con nuvole e copertura del cielo, per poi schiarirsi nel tardo pomeriggio e sera. Sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto al mattino, ma con un miglioramento nel corso della giornata. Domenica, invece, sarà una giornata piacevole e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici per questa stagione, con un leggero calo nella giornata di domenica. L’umidità rimarrà costantemente elevata, ma il vento non presenterà particolari criticità. Ecco quindi le previsioni dettagliate per il fine settimana a Palermo.