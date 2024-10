Meteo Prato, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Previsioni Meteo per i prossimi giorni a Prato:

Dalle previsioni meteo per i prossimi giorni, sembra che Prato sarà interessata da vari tipi di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa possiamo aspettarci per Venerdì 11 Ottobre, Sabato 12 Ottobre e Domenica 13 Ottobre.

Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con umidità elevata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite con una diminuzione dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile da est a sud-ovest.

Sabato, 12 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di nubi sparse e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, ma non sono previste precipitazioni significative. Le temperature massime raggiungeranno i 20°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile.

Domenica, 13 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata le nubi si diraderanno portando ad un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse. Nel tardo pomeriggio e sera è prevista la formazione di nebbia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19-20°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un’alternanza di nubi, schiarite e un aumento dell’umidità. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia di prestare attenzione alla formazione di nebbia nelle ore serali. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.