Meteo prossima settimana: l’alta pressione vince e cancella il maltempo? Ecco le ultime

Gli ultimi aggiornamenti meteorologici lasciano intravedere una maggiore probabilità che sia l’alta pressione a dominare la scena nella prossima settimana, respingendo i tentativi delle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia. Le ultime elaborazioni modellistiche suggeriscono infatti un cambio di scenario rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi. La perturbazione che fino a ieri sembrava destinata a colpire nuovamente le regioni del Centro-Nord Italia tra martedì e mercoledì, potrebbe invece rimanere confinata all’Europa occidentale, senza riuscire a penetrare nel nostro Paese.

A trarne gli effetti potrebbero essere aree come la Francia e la Penisola Iberica, che potrebbero sperimentare le conseguenze di questa vasta saccatura atlantica. Questo fronte di bassa pressione, che in un primo momento sembrava destinato a portare maltempo anche in Italia, potrebbe invece rimanere bloccato più a ovest e spingersi maggiormente verso sud in direzione della Spagna.

Per l’Italia, questo significa che potremmo vivere una prossima settimana nel complesso stabile, con condizioni anticicloniche prevalenti da Nord a Sud. In base alle previsioni attuali questo regime anticiclonico potrebbe prevalere almeno fino a giovedì/venerdì, ma forse anche oltre. Anche se ci potrebbe essere un certo aumento della nuvolosità su alcuni settori del Centro-Nord verso metà settimana, accompagnato forse da qualche debole fenomeno, non dovremmo assistere ad alcuna ondata di maltempo come si poteva prevedere fino alla giornata di ieri.

Con la persistenza dell’alta pressione, l’Italia potrà beneficiare anche di un clima mite, con temperature superiori alla media da nord a sud. Insomma proseguirebbe l‘”Ottobrata” che già vedremo nel corso di questo weekend, con sole e caldo in particolar modo al centro-sud. I termometri potrebbero raggiungere agevolmente punte di 24-25 gradi.

L’ipotesi attuale di un prolungato dominio dell’alta pressione vorrebbe significare una tregua benefica per le regioni del Centro-Nord, che negli ultimi tempi sono state colpite da intense piogge e disagi legati a fenomeni meteorologici estremi. Il ritorno di condizioni stabili e soleggiate consentirebbe una pausa dalle difficoltà degli ultimi giorni e la possibilità di recuperare da eventuali danni subiti dal maltempo.

Va detto che la situazione potrebbe ancora cambiare e potrebbero esserci ulteriori variazioni previsionali, ma al momento sembra più probabile che l’Italia resti protetta dal mantello anticiclonico, godendo di un periodo più tranquillo. Naturalmente, sarà necessario monitorare gli aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare o eventualmente smentire questa tendenza.