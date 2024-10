Meteo Torino, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Il tempo a Torino venerdì sarà principalmente coperto con qualche schiarita nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 10-14°C durante la notte, alzandosi gradualmente fino a raggiungere i 21°C nel primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà elevata intorno al 80%. Il vento soffierà da sud-ovest con una media di 3-5 km/h.

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Anche sabato il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature comprese tra i 10 e i 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, mentre il vento sarà debole, con velocità intorno ai 2-7 km/h proveniente da nord-est. Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa rimarrà pressoché costante per l’intera giornata.

Domenica, 13 Ottobre 2024:

La domenica a Torino sarà caratterizzata da una leggera nebbia nelle prime ore del mattino, seguita da qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11 e i 19°C, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90% nelle prime ore e poi gradualmente diminuirà. Il vento sarà leggero, con una media di 1-4 km/h proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Queste previsioni meteo indicano un fine settimana con condizioni prevalentemente nuvolose e umide, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. È consigliabile quindi prepararsi ad un clima autunnale e tenere a portata di mano ombrello e giacca a vento.