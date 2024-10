Meteo: tra nubifragi e grande caldo, il tempo nel dettaglio

La prima parte di ottobre ha portato un clima piuttosto variabile, sorprendendo molti dopo un settembre che è stato più freddo del normale. Dopo un periodo di temperature fresche, il caldo è tornato a dominare, alimentato dalle correnti subtropicali, che sembravano essersi allontanate ma sono invece riapparse con forza, spingendosi nuovamente verso il Mediterraneo.

Il tempo della prossima settimana

La situazione meteo si intensificherà ulteriormente nella prossima settimana, caratterizzata da condizioni estreme. Il Nord Italia e l’Alto Tirreno continueranno a essere interessati da forti perturbazioni atlantiche, mentre il Sud e il Medio-Basso Adriatico saranno sotto l’influenza delle correnti provenienti dall’Africa, che si faranno ancora più marcate e incisive.

Il nostro Paese si troverà diviso in due, con il Nord che affronterà condizioni più instabili e umide e il Sud che vivrà un’ondata di caldo inaspettato. L’ottobrata che si prevede per il Sud avrà caratteristiche quasi estive, come indicato dai modelli meteorologici dell’ECMWF. Questa divisione meteorologica renderà la situazione ancora più evidente tra le regioni settentrionali e quelle meridionali.

Secondo le previsioni del centro di calcolo europeo, tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre un forte anticiclone subtropicale raggiungerà l’Italia. Questo fenomeno influenzerà inizialmente l’intera penisola, ma nei giorni successivi si concentrerà soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Nel frattempo, il Nord e l’Alto Tirreno rimarranno soggetti ai flussi atlantici che porteranno instabilità e umidità.

Le temperature nel Sud del Paese sono destinate a salire ulteriormente, coinvolgendo anche regioni del medio-Adriatico. Tra il 15 e il 18 ottobre, i valori potrebbero superare i 30°C, con temperature che potrebbero essere anche di 10°C superiori rispetto alla norma stagionale. Se queste previsioni si concretizzassero, il Sud Italia potrebbe vivere un periodo di caldo intenso, simile a quello estivo.