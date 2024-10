Meteo Verona, previsioni da Venerdì 11 a Domenica 13 Ottobre

Previsioni Meteo Verona:

I prossimi giorni a Verona saranno caratterizzati da condizioni meteo mutevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Venerdì, Sabato e Domenica.

Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 17.1°C alle 09:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, e avremo un’ampia copertura di cielo sereno con temperature che oscilleranno attorno ai 21.2°C. Anche nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature in diminuzione fino a 12.6°C alle 23:00. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 0 e 13 km/h provenendo principalmente da direzione est.

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 11.7°C, mentre al mattino e nel primo pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a 19°C alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature intorno ai 13.6°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione nord-est con una velocità compresa tra 0 e 13 km/h.

Domenica, 13 Ottobre 2024:

Durante la notte e la mattina, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 16.3°C alle 09:00. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 19.8°C alle 14:00. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione ovest con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

In generale, le temperature oscilleranno tra i 10 e i 21.2°C, con umidità che varierà dal 48% al 97%. È consigliabile essere preparati per le condizioni meteorologiche mutevoli e portare con sé un’adeguata protezione in base al variare del cielo e delle temperature durante la giornata.

Queste previsioni meteo possono subire variazioni, pertanto, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti e avvisi meteorologici nelle ore precedenti. Restate al sicuro e godetevi le vostre giornate a Verona!