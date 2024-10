Uragano Milton in Florida: diverse vittime segnalate, oltre 2 milioni senza luce

Nella notte, intorno alle 2:00 ora italiana, l’uragano Milton ha toccato terra nella Tampa Bay, in Florida, generando distruzione e paura tra la popolazione. L’uragano è approdato con una forza di categoria 3 su una scala di intensità che va da 1 a 5. Prima di raggiungere la costa, aveva toccato la sua massima potenza sulle acque calde del Golfo del Messico, per poi indebolirsi in prossimità del territorio statunitense. Attualmente è stato ulteriormente declassato a 1, secondo quanto riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center.

Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sono state delle vittime, anche se il bilancio è ancora incerto e il numero preciso non è stato ancora confermato. Le autorità avevano disposto l’evacuazione obbligatoria per circa 5,9 milioni di persone, ma rimane poco chiaro quanti siano effettivamente riusciti a lasciare le proprie abitazioni prima dell’arrivo della tempesta.

L’uragano ha lasciato più di 2 milioni di case e aziende senza elettricità in Florida. Il sito poweroutage.us, che monitora le interruzioni di corrente, ha riportato le situazioni più critiche nelle contee di Hardee, Sarasota e Manatee. Il blackout diffuso aggiunge ulteriori difficoltà alle operazioni di soccorso e di valutazione dei danni, che si preannunciano consistenti.

Prima che Milton toccasse terra, la situazione era già critica: una serie di tornado insolitamente violenti si sono abbattuti in varie zone della Florida, soprattutto l’area meridionale, generati dalla formazione di numerose supercelle temporalesche. Gli esperti del Washington Post avevano messo in guardia su questi fenomeni già nelle ore precedenti, indicando i tornado come uno dei “quattro pericoli principali” legati alla tempesta, insieme a venti dannosi, piogge torrenziali e mareggiate. Si stima che siano stati segnalati almeno 20 tornado, ma il numero potrebbe essere stato in realtà superiore.

Queste immagini arrivano dalla località di Palm Beach, dove un tornado a causato ingenti danni scoperchiando abitazioni e ribaltando automobili: