Meteo Brescia, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il sabato a Brescia si prevede nuvoloso con possibili schiarite solo in alcune ore della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 12.7 e i 19.2 gradi Celsius. L’umidità sarà moderata, variando tra il 60% e il 81%. Il vento soffierà leggero da direzioni nord-est e sud-ovest con velocità tra i 2 e i 7 km/h.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 11.2 e i 19.3 gradi Celsius. L’umidità sarà più elevata rispetto al sabato, con valori che raggiungeranno l’88%. Il vento sarà moderato proveniente da direzioni nord-est e ovest con velocità tra i 5 e i 10 km/h.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Anche lunedì il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18 gradi Celsius. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 94% durante le prime ore del mattino. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da nord-est e velocità tra i 2 e i 4 km/h.

L’andamento meteorologico per Brescia nei prossimi giorni si presenta stabile, con cielo nuvoloso e temperature gradevoli. L’umidità sarà mediamente alta, mentre il vento non presenterà particolari variazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali precipitazioni, che potrebbero verificarsi in determinati momenti della giornata.