Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Per sabato 12 Ottobre 2024, il meteo a Campobasso prevede un inizio di giornata con cieli sereni e temperature comprese tra 10.9°C e 9.4°C. Nel corso della mattinata, le nuvole saranno in aumento, con venti leggeri che soffieranno da direzioni variabili. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una temperatura massima di 20.2°C. Durante la sera e la notte, la nebbia prenderà il sopravvento, con temperature in lieve diminuzione e venti che soffieranno da sud-ovest.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica 13 Ottobre 2024, il meteo a Campobasso prevede una mattinata caratterizzata da nebbie e cieli coperti, con temperature intorno ai 10°C. Durante il giorno, il cielo si libererà dalle nubi, regalando un pomeriggio soleggiato con temperature massime attorno ai 21°C. La serata e la notte si presenteranno con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 11-12°C.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Per lunedì 14 Ottobre 2024, le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e temperature attorno ai 11°C. Durante il giorno, il meteo prevede un cielo sereno con temperature massime intorno ai 21-22°C. La serata e la notte si presenteranno con cieli poco nuvolosi e temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C.