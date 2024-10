Meteo Firenze, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Il sabato a Firenze sarà caratterizzato da un inizio nebbioso, con temperature intorno ai 10-11 gradi e un’umidità vicina al 100%. La nebbia si dissiperà gradualmente durante la mattinata, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 21 gradi intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e un aumento della copertura nuvolosa. La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature intorno ai 16-17 gradi. Il vento soffierà a una velocità media di 2-5 km/h provenendo da direzioni variabili, principalmente da ovest.

Domenica, 13 Ottobre 2024:

Domenica, il tempo a Firenze sarà nuovamente variabile. La nebbia si farà nuovamente presente nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12-13 gradi e un’umidità elevata. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 20 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e un aumento della copertura nuvolosa. La sera, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature intorno ai 15 gradi. Il vento soffierà a una velocità media di 2-10 km/h provenendo principalmente da ovest e sud-ovest.

Lunedì, 14 Ottobre 2024:

Lunedì, il tempo a Firenze sarà ancora influenzato dalla presenza di nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12 gradi e un’umidità elevata. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 17 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e una copertura nuvolosa in aumento. La sera, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature intorno ai 15 gradi. Il vento soffierà a una velocità media di 1-4 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

In base alle previsioni, il fine settimana a Firenze sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni meteorologiche, con nebbia nelle prime ore del mattino e una tendenza verso un cielo nuvoloso durante il pomeriggio e la sera. Le temperature si manterranno piacevoli, con massime intorno ai 20 gradi. Il vento sarà leggero e proveniente principalmente da ovest e sud-ovest. Quindi, per chiunque abbia programmi all’aperto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni mutevoli del tempo.