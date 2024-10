Meteo: maltempo cancellato dall’anticiclone africano? Ultimissime previsioni

Ci sono importanti aggiornamenti riguardo l’evoluzione meteo dei prossimi 7 giorni in Italia. L’ipotesi di una fase ancor più estrema, caratterizzata da caldo africano al Sud e nubifragi al Nord, sembra crollare definitivamente, lasciando spazio all’ipotesi dell’ottobrata, che ora è condivisa da tutti i principali centri meteo.

L’egemonia del promontorio subtropicale potrebbe non limitarsi solo al weekend e all’inizio della prossima settimana, ma pare proprio possa estendersi per tutta la seconda decade di ottobre. Ciò darebbe inizio a una lunga fase più stabile e soprattutto più tiepida, non solo al Sud, ma anche sulle regioni del Nord. Questo improvviso cambiamento all’interno delle simulazioni modellistiche è legato essenzialmente all’arrivo di una depressione stazionante tra l’Atlantico orientale e la Penisola Iberica. La forte ondata di maltempo che potrebbe colpire Spagna, Portogallo e Francia andrebbe a consolidare il promontorio nordafricano su tutta Italia, ponendo le basi per una configurazione anticiclonica ad omega.

L’anticiclone ad omega: stabilità prolungata

L’alta pressione ad omega è un anticiclone stazionario che solitamente fatica ad andarsene poiché è letteralmente circondato da aree di bassa pressione persistenti. Gli ultimi aggiornamenti propendono per un anticiclone stazionario su tutta Italia per quasi tutta la seconda decade di ottobre, a partire da questo fine settimana.

Fine del treno di perturbazioni al Nord

Questa potrebbe essere una vera e propria svolta, considerando che andrebbe a interrompere bruscamente il treno di perturbazioni che da settimane stava duramente colpendo il Nord e le regioni del Medio-Alto Tirreno. Ora aumentano sempre più le possibilità di un periodo di stabilità e tranquillità per il Nord, mentre al Sud proseguirà senza freni la siccità ormai dilagante.

Anche le temperature saliranno ovunque, soprattutto al Nord e sul Medio-Alto Tirreno, dove si potrebbe tornare su valori simili a quelli estivi, soprattutto tra il 15 e il 18 ottobre. Per quanto riguarda il Sud e le Isole Maggiori, ci saranno poche variazioni a livello termico, quindi continueremo a vivere giornate più estive che autunnali.