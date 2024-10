Meteo Modena, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Il tempo a Modena per Sabato sarà caratterizzato da nebbie dense nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12 gradi e umidità al 100%. Nel corso della mattinata la nebbia si diraderà, lasciando spazio al cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 20 gradi nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si coprirà nuovamente, con temperature in calo e umidità in aumento. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest e Sud-Ovest con velocità compresa tra 1 e 5 km/h.

Domenica, 13 Ottobre 2024:

Domenica a Modena avremo una giornata caratterizzata da cielo coperto con temperature comprese tra 12 e 21 gradi. La giornata inizierà con un cielo coperto che si diraderà leggermente nelle ore centrali, per poi coprirsi nuovamente nel tardo pomeriggio e sera. Il vento soffierà da Sud, Sud-Ovest con velocità compresa tra 1 e 5 km/h. L’umidità sarà intorno al 90% nelle prime ore del mattino, per poi abbassarsi leggermente durante la giornata.

Lunedì, 14 Ottobre 2024:

Lunedì a Modena avremo un inizio di settimana con cielo coperto e temperature stabili intorno ai 15-20 gradi. Il cielo sarà prevalentemente coperto durante tutta la giornata, con un leggero aumento dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà da Est e Nord-Est con velocità tra 1 e 8 km/h. Le temperature si manterranno piuttosto costanti durante la giornata, con un lieve calo nelle ore serali.