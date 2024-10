Meteo Napoli, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il tempo a Napoli per Sabato si preannuncia variabile con l’arrivo di nebbia nelle prime ore del mattino, seguita da un cielo sereno durante la mattinata. Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un aumento delle nuvole che porterà a un cielo coperto con temperature massime attorno ai 24 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una diminuzione della copertura nuvolosa con temperature in calo e vento proveniente da direzioni variabili.

Domenica, 13 Ottobre 2024

La giornata di Domenica a Napoli si aprirà con una fitta nebbia, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio le nuvole rimarranno persistenti con temperature massime intorno ai 23 gradi e vento proveniente da direzioni variabili. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un progressivo diradamento delle nuvole con temperature in calo e vento proveniente da ovest.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì a Napoli si prevede una giornata all’insegna del sereno e della stabilità atmosferica. La nebbia mattutina lascerà presto spazio a un cielo sereno, con temperature massime in aumento fino a toccare i 25 gradi nel primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio e in serata, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili con qualche nuvola sparuta e vento debole proveniente da ovest.

In base alle previsioni, il fine settimana a Napoli si preannuncia con una variazione delle condizioni atmosferiche, ma nel complesso con temperature gradevoli e senza precipitazioni significative. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e cambiamenti nelle previsioni meteo.