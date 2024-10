Meteo Padova, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il sabato a Padova si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature comprese tra i 10.7°C e i 13.2°C. Durante la mattinata il cielo si coprirà con nubi sparse e coperto, con temperature in aumento fino a 20.9°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 20.8°C. In serata e durante la notte il cielo si manterrà nuvoloso con temperature comprese tra i 14.7°C e i 15.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità media tra i 7 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 57% e l’89%.

Domenica, 13 Ottobre 2024

La domenica a Padova avrà inizio con temperature intorno ai 12.4°C e un cielo poco nuvoloso. Durante la mattinata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature in aumento fino a 21.1°C. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto, con temperature costanti intorno ai 21.4°C. Durante la serata e la notte il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con temperature in calo fino a 13.9°C. Il vento soffierà principalmente da ovest e sud-ovest con una velocità media tra i 4 e i 14 km/h. L’umidità sarà tra il 60% e il 97%, con la presenza di nebbia durante la notte.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

All’inizio della settimana, lunedì a Padova, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 13.3°C. Durante la mattinata le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con cielo coperto e temperature in aumento fino a 19.5°C. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà coperto, con temperature comprese tra i 15.5°C e i 19.9°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità media tra 0 e 7 km/h. L’umidità si manterrà costantemente elevata, oscillando tra il 67% e il 94%.