Meteo Parma, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il tempo a Parma per Sabato sarà caratterizzato da un inizio di giornata con nebbia, che si diraderà gradualmente verso le ore centrali della mattinata, lasciando spazio a nubi sparse. Nel primo pomeriggio il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 20 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto. Il vento soffierà da est e nord-est, con una velocità compresa tra 3 e 6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attestandosi intorno all’80%.

Domenica, 13 Ottobre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo più variabili. Al mattino si prevede un cielo poco nuvoloso, con una leggera presenza di nubi sparse. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con un cielo coperto. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest, con una velocità compresa tra 6 e 15 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno al 90%.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Per Lunedì è prevista una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da una presenza di nubi sparse a metà mattinata. Nel corso della giornata il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con un cielo coperto. Il vento soffierà da est e sud-est, con una velocità compresa tra 4 e 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno al 90%.

Queste previsioni meteo offrono uno scenario dettagliato per i prossimi giorni a Parma, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le attività in base alle condizioni atmosferiche previste. È importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in quanto possono influenzare le attività all’aperto e la pianificazione delle attività quotidiane.