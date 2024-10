Meteo Potenza, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il tempo a Potenza per Sabato sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni durante le prime ore del giorno, con un lieve aumento delle nuvole sparse dalle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C durante la notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C durante le ore centrali del giorno. L’umidità sarà elevata durante la notte, ma diminuirà costantemente fino a stabilizzarsi intorno al 40-45% nel pomeriggio. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità variabile dai 3 ai 6 km/h.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica a Potenza sarà caratterizzata da un inizio giornata con cieli coperti e presenza di nubi sparse, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno in media tra i 8 e i 20°C, con un’umidità che oscillerà tra il 70% nelle prime ore del mattino e il 40-45% nel pomeriggio. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile dai 4 ai 12 km/h.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche a Potenza saranno caratterizzate da cieli sereni per la maggior parte della giornata, con la presenza di nubi sparse nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti tra i 9 e i 20°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-55% durante la giornata. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordovest con intensità variabile dai 2 ai 8 km/h.

In sintesi, i prossimi giorni a Potenza si prevedono con temperature gradevoli e poche precipitazioni, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche, in particolare per quanto riguarda l’umidità e l’intensità del vento.