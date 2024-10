Meteo Prato, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Il sabato a Prato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno fino al mattino, con temperature comprese tra i 13.6°C e i 21.6°C. Il vento soffierà leggero, con una velocità tra 1 e 5 km/h proveniente da diverse direzioni. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento dell’umidità e alle prime nubi. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con una massima di 21.6°C e una minima di 12.5°C. Durante la serata e la notte, il cielo resterà coperto, e potrebbero verificarsi precipitazioni nelle prime ore del giorno successivo.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica il cielo a Prato sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 13.8°C e i 19.8°C. Il vento sarà leggero, con velocità variabili tra 0 e 12 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni settentrionali. Le nubi sparse e l’umidità crescente caratterizzeranno la mattinata e il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà coperto, ma le precipitazioni non sembrano essere previste. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, con una minima di 13.8°C e una massima di 19.8°C.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì a Prato inizierà con nubi sparse e un’umidità più elevata rispetto ai giorni precedenti. Le temperature si manterranno comunque miti, oscillando tra i 12.5°C e i 21.9°C. Il vento sarà leggero, con velocità tra 2 e 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Nel corso della giornata, il cielo passerà da nuvoloso a coperto, con la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Durante la serata, il cielo rimarrà coperto, e potrebbero verificarsi nebbie con una temperatura di 15.3°C.