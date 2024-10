Meteo Trento, previsioni da Sabato 12 a Lunedì 14 Ottobre

Sabato, 12 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Trento per Sabato indicano un inizio di giornata con nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature intorno ai 9-10 gradi e umidità alta, intorno al 90%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 14 gradi, mentre l’umidità tenderà a diminuire. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 18 gradi e un leggero aumento dell’umidità. In serata il cielo rimarrà coperto ma con tendenza alla formazione di nebbia, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12 gradi e un’umidità che aumenterà ulteriormente.

Le condizioni del vento saranno generalmente lievi, con una velocità media compresa tra 0 e 4 km/h e direzione variabile tra Est e Sud-Est.

Domenica, 13 Ottobre 2024

Domenica il cielo a Trento si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 8 e i 19 gradi e un’umidità che si manterrà intorno all’80-90%. Al mattino il cielo sarà coperto con formazioni di nebbia e poco nuvoloso, con un aumento dell’umidità nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con tendenza alla formazione di nebbia, temperature in aumento fino a 19 gradi e umidità costantemente alta. In serata il cielo si presenterà nuovamente coperto con formazioni di nebbia, con temperature intorno ai 10-12 gradi e un’umidità che si manterrà elevata.

Il vento sarà generalmente debole, con una velocità media compresa tra 0 e 4 km/h e direzione variabile tra Nord e Sud-Est.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì le condizioni meteo a Trento saranno caratterizzate da nebbia al mattino, seguita da cielo poco nuvoloso e sereno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 19 gradi, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’80-90%. Il vento sarà debole, con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud-Sud-Ovest.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Trento, consentendo ai residenti e ai visitatori di pianificare le loro attività in modo appropriato in base alle condizioni meteorologiche attese.