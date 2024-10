Meteo weekend: alta pressione africana si insedia sull’Italia, ma non sarà “tutto sole”

Nel corso del weekend del 12 e 13 ottobre 2024, l’Italia sarà interessata da una fase di stabilità atmosferica grazie all’arrivo di un anticiclone sub-tropicale, che sarà protagonista della scena meteo anche la prossima settimana. Questo sistema di alta pressione di origine africana garantirà condizioni di tempo stabile e temperature miti su quasi tutta la penisola, anche se sulle regioni settentrionali il tempo si mostrerà ancora un po’ incerto.

Sabato 12 ottobre, la pressione atmosferica sarà in aumento, segno dell’arrivo dell’anticiclone. Al Centro-Sud il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, favorendo un’ampia presenza di sole e quindi un clima particolarmente mite. La situazione sarà diversa al Nord e in particolare al Nordovest, dove la nuvolosità risulterà più compatta, con cieli molto nuvolosi o anche coperti. In queste aree, si potranno verificare alcune precipitazioni lungo i settori alpini e prealpini, mentre sulle zone pianeggianti i fenomeni saranno sporadici o assenti. Le temperature saranno generalmente miti, con massime che si aggireranno attorno ai 19-20°C al Nord e sui 24-25°C al Centro-Sud. La ventilazione sarà debole, contribuendo a una sensazione di clima piacevole.

Domenica 13 ottobre seguirà un copione molto simile alla giornata precedente. Anche in questo caso, al Nord si prevede la presenza di nubi e velature diffuse, con una maggiore copertura sulla Toscana. Tuttavia, non sono attese precipitazioni di rilievo in queste aree. Al Centro-Sud il sole sarà protagonista, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Le temperature saranno in lieve aumento, con un rialzo soprattutto al Nord, dove l’effetto dell’anticiclone africano si farà sentire con maggiore intensità.

Questa fase di stabilità atmosferica rappresenta un periodo di tregua dalle recenti ondate di maltempo che hanno colpito pesantemente il centro-nord Italia, portando tanti danni e disagi.