Previsioni meteo: super Ottobrata in arrivo con l’Anticiclone Africano

L’Italia si prepara a un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche, con una svolta meteo che porterà una prolungata fase di stabilità a partire da questo fine settimana. Dopo le settimane di maltempo caratterizzate da piogge abbondanti e disagi soprattutto al Centro-Nord, l’arrivo di un vasto e potente anticiclone sub-tropicale porterà una netta inversione di tendenza. L’alta pressione si estenderà su gran parte del Mediterraneo, veicolando sull’Italia aria particolarmente calda per il periodo, specialmente al Centro-Sud.

Secondo le ultime previsioni, questo anticiclone non sarà fugace ma avrà una durata più consistente, probabilmente per tutta la seconda decade di ottobre, pur con qualche locale disturbo. Ciò porterà una situazione di tempo stabile e ampio soleggiamento per molti giorni, con temperature che faranno registrare un deciso scarto positivo rispetto alla media stagionale. Si parla infatti di anomalie termiche di 4-5 gradi, con punte anche superiori in alcune aree del Centro-Sud.

Le isole maggiori, come Sardegna e Sicilia, saranno tra le regioni più calde, grazie all’afflusso di aria sub-tropicale che si intensificherà a partire da lunedì/martedì della prossima settimana. Qui si potranno facilmente raggiungere punte di 29-30°C, valori che richiamano più le giornate di fine estate che quelle autunnali. Anche zone come l’entroterra ionico e la Puglia vedranno valori molto miti, con massime di 26-27°C, mentre altrove al Centro-Sud si registreranno spesso temperature tra i 23-24°C. Questi valori, tipicamente primaverili e, in alcuni casi, addirittura estivi, offriranno un clima per molti piacevole e perfetto per attività all’aperto, ma va sottolineato che si tratterà di valori decisamente oltre le medie.

Anche al Nord, pur non toccando le punte del Centro-Sud, ci sarà un graduale aumento delle temperature. Le massime si attesteranno generalmente intorno ai 20°C, con tendenza all’aumento nelle zone del Nord-Est e nelle vallate alpine specialmente nel corso della prima parte della settimana prossima. Queste temperature saranno comunque superiori alla media del periodo, pur non raggiungendo le anomalie più marcate attese per le regioni centro-meridionali.

Attenzione però: l’anticiclone non porterà sole pieno su tutta Italia, ma avremo tendenzialmente una maggiore nuvolosità al Nord, con possibilità anche di locali piovaschi dovuti a infiltrazioni di correnti umide atlantiche, soprattutto nel corso di questo weekend e nella giornata di Lunedì. Al Centro-Sud, invece, sarà il sole a prevalere, creando le condizioni ideali per una classica ottobrata: giornate soleggiate, poche nubi e temperature molto miti.

Lo scenario potrebbe mutare intorno al 17-18 ottobre, con un possibile ingresso di aria instabile dall’Atlantico, che potrebbe riportare qualche pioggia più consistente sul Nord-Ovest. Tuttavia, sul resto d’Italia, l’alta pressione dovrebbe restare dominante e garantire ancora bel tempo sino al termine della seconda decade del mese. È però prematuro fare previsioni dettagliate per questo periodo e sarà necessario aggiornarsi nei prossimi giorni con l’evolversi della situazione.

In sintesi, la seconda decade di ottobre si annuncia come un periodo di stabilità e temperature anomale, con valori che supereranno le medie stagionali di diversi gradi, soprattutto al Centro-Sud. Un’occasione per godersi il clima mite prima del possibile ritorno di condizioni più perturbate nel proseguo dell’autunno.