Meteo Ancona, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica 13 Ottobre 2024

Domani ad Ancona il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola sparsa al mattino e nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un massimo di 21,2°C intorno alle ore 11:00 e un minimo di 16,5°C durante la notte. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità variabile tra i 4 e gli 8 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 53% durante il giorno, salendo leggermente fino al 76% in serata.

Lunedì 14 Ottobre 2024

Lunedì il cielo ad Ancona sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da est-sudest, con una velocità variabile tra i 3 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà costantemente alta, oscillando tra il 63% e il 91%, garantendo un clima umido per l’intera giornata. Nel complesso, ci si potrà aspettare una giornata grigia e umida.

Martedì 15 Ottobre 2024

Martedì ad Ancona il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da nord-est, con una velocità variabile tra i 2 e gli 8 km/h. L’umidità rimarrà costantemente alta, oscillando tra l’85% e il 96%, creando un’atmosfera umida e pesante. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe incidere sull’umore generale.

In conclusione, i prossimi giorni ad Ancona vedranno un mix di condizioni meteorologiche, con una giornata soleggiata, seguita da due giornate nuvolose e umide. È consigliabile mantenere un ombrello a portata di mano e vestirsi in modo adeguato per affrontare le variazioni di temperatura.