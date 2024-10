Meteo Bologna, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024

Per Domenica, 13 Ottobre 2024, il meteo a Bologna si presenterà inizialmente con cielo coperto e una temperatura di 14.9°C alle ore 00:00, con un’umidità del 80%. Durante la nottata, il cielo si schiarirà, e ci si potrà aspettare sereno con una temperatura di 14.1°C alle 03:00. Nel corso della mattina, la nuvolosità aumenterà leggermente, con temperature comprese tra i 16.8°C e i 20.1°C rispettivamente alle ore 08:00 e 10:00. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 22.1°C alle 13:00, per poi mantenersi stabili fino alle 15:00. Nel tardo pomeriggio, si avrà un aumento dell’umidità con temperature in leggero calo. La serata si presenterà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16.3°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 e 8 km/h provenendo principalmente da direzione S-SW, NW, N-NE e SE.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì, 14 Ottobre 2024, il meteo a Bologna prevede un inizio di giornata con cielo coperto e una temperatura di 16.3°C alle ore 00:00, con un’umidità del 77%. Durante la notte, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature comprese tra 14.6°C e 16.3°C. Nelle prime ore del mattino, la nuvolosità si manterrà elevata, con temperature che oscilleranno tra i 14°C e i 16.4°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 19.8°C alle 11:00. Nel primo pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con cielo coperto e temperature intorno ai 20.1°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto con una leggera diminuzione delle temperature. La serata si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai 16.4°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 e 8 km/h provenendo principalmente da direzione S-SW, S-SE, E-NE e N.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Martedì, 15 Ottobre 2024, il meteo a Bologna si presenterà con nebbia nelle prime ore del giorno, con una temperatura di 16.2°C alle ore 00:00 e un’umidità del 98%. Durante la notte, la nebbia si manterrà con temperature intorno ai 15.5°C. Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa sarà presente con temperature in aumento fino a 18.8°C alle 10:00. Nel corso della mattinata, si avrà una diminuzione della nuvolosità con temperature in leggero aumento. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature intorno ai 20.6°C. Nel tardo pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con cielo coperto e temperature intorno ai 20.0°C. La serata si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai 17.6°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra 1 e 7 km/h provenendo principalmente da direzione SW, E-NE e E.