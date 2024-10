Meteo Brescia, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica 13 Ottobre, 2024:

Per Domenica, il cielo si presenterà prevalentemente coperto con nubi sparse. La giornata inizierà con temperature intorno ai 14-15°C, con una leggera umidità del 78-80%. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno invariate, con un aumento delle temperature fino a toccare i 20°C nelle ore centrali. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto, con una diminuzione delle temperature fino a 18-19°C e un aumento dell’umidità al 71-76%. La sera ci sarà un’ulteriore diminuzione della temperatura fino a 16-17°C, con un cielo sempre coperto e una leggera presenza di nubi sparse. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media tra i 4 e i 17 km/h.

Lunedì 14 Ottobre, 2024:

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con piogge sparse durante la seconda metà della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 14-16°C, con un’umidità in aumento fino al 88%. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge persistenti e un’umidità costantemente alta. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 16°C. La sera la situazione non cambierà, con nebbie e copertura nuvolosa, temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità al 95%. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da nord-est.

Martedì 15 Ottobre, 2024:

Martedì il cielo si presenterà nuvoloso con nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità durante la prima parte della giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 12-13°C, con un’umidità intorno al 90%. Nel corso della mattinata, le condizioni si manterranno stabili, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 18-19°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 18°C e un’umidità tra il 76% e l’82%. La sera le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con una diminuzione delle temperature fino a 14-15°C e un’umidità intorno all’86-89%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità media tra i 1 e i 5 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Brescia saranno caratterizzati da un’alternanza di cieli nuvolosi, piogge e nubi sparse, con temperature che si manterranno nella media autunnale e un’umidità che si manterrà costantemente alta. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prendere le dovute precauzioni, specialmente durante le precipitazioni previste per Lunedì.