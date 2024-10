Meteo Catania, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Previsioni Meteo per Catania nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni a Catania sono previste condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Domenica 13 Ottobre, 2024

La giornata di Domenica si preannuncia con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina e il pomeriggio non sono previste precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i 23.3°C e i 26.4°C. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con una velocità tra i 7 e i 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni, mentre in serata il cielo tornerà ad essere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20.4°C.

Lunedì 14 Ottobre, 2024

Anche lunedì le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori compresi tra i 19°C e i 25.2°C. Il vento sarà debole e proverrà principalmente da direzioni nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno all’80% durante le prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. In serata è previsto un leggero aumento della nuvolosità, ma senza conseguenti precipitazioni.

Martedì 15 Ottobre, 2024

La giornata di martedì si aprirà con una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra i 20.7°C e i 26.9°C. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%. Nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenti precipitazioni. In serata è prevista una parziale schiarita, con temperature che si manterranno intorno ai 20.7°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni stabili, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà debole. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, ma nel complesso si prospettano giornate piacevoli e adatte per svolgere attività all’aperto.