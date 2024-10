Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024

Per Domenica, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 16.9°C alle prime ore del mattino, accompagnate da un’umidità del 58%. Nel corso della mattinata il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in rapida ascesa fino ai 23.9°C alle 10:00, e l’umidità che si manterrà intorno al 59%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con temperature massime di 24.3°C alle 13:00, accompagnate da un vento che soffierà da Ovest a una velocità di 33 km/h. Durante il tardo pomeriggio e la sera il cielo si presenterà sereno, con temperature in diminuzione fino a 19.1°C a mezzanotte, accompagnate da un’umidità del 68%. Il vento sarà moderato con direzione Ovest-Nordovest e velocità intorno ai 12 km/h.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 18.8°C a mezzanotte, e un’umidità del 69%. Durante le prime ore del mattino, le temperature si manterranno costanti intorno ai 17°C con un’umidità del 71%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento fino a 25.7°C alle 11:00, accompagnate da un vento leggero proveniente da Sud-Ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con temperature massime di 25.9°C alle 12:00, e un vento leggero proveniente da Ovest-Sudovest. Durante la sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 17.7°C a mezzanotte, accompagnate da un’umidità del 88%. Il vento sarà debole con direzione Nordovest e velocità intorno ai 8 km/h.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Martedì, ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente sereno e temperature intorno ai 17.3°C a mezzanotte, accompagnate da un’umidità dell’85%. Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17°C e un’umidità dell’84%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a 26.4°C alle 11:00, accompagnate da un vento leggero proveniente da Sud. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature massime di 26.1°C alle 12:00 e un vento leggero proveniente da Sud. Durante la sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 17.0°C a mezzanotte, accompagnate da un’umidità dell’84%. Il vento sarà debole con direzione Nordovest e velocità intorno ai 7 km/h.