Meteo: ciclone la prossima settimana, ecco quando

Sebbene l’autunno sia ormai avanzato, le temperature stanno nuovamente salendo su tutta la nostra penisola. Questo è dovuto al promontorio subtropicale, che già dai primi giorni di ottobre ha portato un clima quasi estivo in molte località del Sud Italia. Ora, la sua influenza si sta estendendo anche al resto del territorio italiano, portando condizioni di stabilità meteorologica che continueranno a dominare nei prossimi giorni, almeno fino alla metà della settimana prossima.

L’inizio dell’ottobrata è ormai confermato, come anticipato nelle previsioni dei giorni scorsi. Su tutto il Paese, il tempo si presenta stabile, con variazioni che vanno dal soleggiato al nuvoloso, fino a fenomeni di nebbia, specialmente in zone come la Val Padana e la Liguria, dove tornerà la tipica “macaia”, un fenomeno autunnale associato agli anticicloni nel Mediterraneo. Nelle regioni più esposte al sole, le temperature continueranno a salire senza sosta, superando i 25°C e, in Sardegna e Sicilia, arrivando addirittura a toccare i 30°C.

Ondata di caldo fuori stagione

Quella in corso è a tutti gli effetti un’ondata di caldo fuori stagione, soprattutto per le regioni tirreniche, il Sud e le isole maggiori. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì vedranno le temperature massime superare di almeno 6 o 7 gradi le medie tipiche del periodo. Nelle aree come il Cagliaritano, nel sud della Sardegna, e nelle zone interne della Sicilia, le temperature potrebbero raggiungere valori intorno ai 32°C, facendo sembrare queste giornate più estive che autunnali.

Non solo nelle isole, ma anche nelle regioni del Centro-Sud si registreranno temperature eccezionalmente alte. In aree come Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Molise, nelle zone interne di Abruzzo e in Umbria, le massime si avvicineranno ai 27°C o 29°C durante i giorni di domenica, lunedì, martedì e mercoledì.

Ciclone dopo il caldo anomalo?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, a partire da giovedì 17 Ottobre l’anticiclone africano lascerà campo aperto ad una nuova perturbazione atlantica. Questa nuova ondata di maltempo, ormai ipotizzata da tutti i principali centri di calcolo, potrebbe investire prima il nord e l’alto Tirreno e successivamente, tra 19 e 21 Ottobre, anche centro e sud. Non escludiamo lo sviluppo di un ciclone insidioso sul canale di Sicilia, che darebbe vita ad una forte ondata di maltempo su tutto il sud Italia. Le piogge sarebbero senz’altro le benvenute su tutto il sud.