Meteo Genova, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024

La giornata di domenica a Genova sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente coperte. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C con un’umidità che oscillerà tra il 69% e il 76%. I venti soffieranno con intensità tra i 7 e i 13 km/h provenienti prevalentemente da est e sudest. Non sono previste precipitazioni significative durante il giorno.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì il cielo sopra Genova sarà nuovamente coperto, con un aumento dell’umidità che raggiungerà picchi del 90%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19-20°C. Nel corso della notte è prevista la comparsa di precipitazioni, con una leggera pioggia che inizierà intorno alle 3:00 e si protrarrà per alcune ore. I venti provenienti da sudest soffieranno tra i 10 e i 16 km/h.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Martedì il cielo si manterrà nuvoloso con un’umidità che rimarrà elevata, oscillando tra l’89% e il 91%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 18-20°C. Durante la nottata è previsto un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una parziale schiarita che porterà a un cielo poco nuvoloso. I venti, provenienti da diverse direzioni, soffieranno con intensità compresa tra 1 e 7 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Genova saranno caratterizzati da cieli coperti, temperature miti e un’umidità costantemente elevata. È consigliabile tenere a portata d’ombrello, in quanto sono previste precipitazioni nella giornata di lunedì. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti e godetevi le vostre giornate nella splendida Genova.