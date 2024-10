Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno al mattino, con temperature iniziali attorno ai 10°C e umidità del 70%. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno stabili con un leggero aumento delle temperature che raggiungeranno i 19.6°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da direzione Ovest con una velocità media di 11 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 47% al primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino e nel primo pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra i 7.9°C e i 22.3°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà costante attorno al 67% e il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 e 10 km/h provenendo da direzione Ovest-Nordovest. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente e la temperatura scenderà a 17.1°C, con un aumento dell’umidità al 72%. Nel primo pomeriggio saranno presenti nuvole sparse, mentre verso sera è prevista un’aumento della copertura nuvolosa.

Martedì, 15 Ottobre 2024

Per martedì sono previste condizioni meteorologiche instabili. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature comprese tra i 12.8°C e i 23.2°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, raggiungendo l’91% in serata. Il vento soffierà da direzione Nord-NordEst con una velocità media di 7 km/h. Sono previste nubi sparse al mattino e nel primo pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio e sera il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento dell’umidità e delle condizioni nuvolose.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio della settimana all’insegna del sereno e temperature gradevoli, con un aumento della nuvolosità verso la metà della settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e preparatevi ad affrontare la settimana con consapevolezza delle condizioni atmosferiche.