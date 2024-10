Meteo Messina, previsioni da Domenica 13 a Martedì 15 Ottobre

Domenica, 13 Ottobre 2024

Il tempo a Messina domenica sarà generalmente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18.7°C e i 24.7°C. L’umidità sarà compresa tra il 50% e il 82%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 9 km/h e i 22 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord (N) e Nord-Ovest (NW).

Lunedì, 14 Ottobre 2024

Lunedì a Messina si prevede un cielo sereno con occasionali nubi sparse. Le temperature varieranno tra i 20.2°C e i 25.8°C, con un’umidità che si attesterà tra il 52% e il 77%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 9 km/h e 16 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord (N) e Nord-Ovest (NW).

Martedì, 15 Ottobre 2024

Martedì si prevede un cielo sereno con nubi sparse in alcune ore. Le temperature varieranno tra 20.9°C e 28.8°C, con un’umidità compresa tra il 40% e il 59%. Il vento soffierà con intensità tra 3 km/h e 11 km/h, principalmente da direzione Nord (N), Nord-Est (NE) e Nord-Ovest (NW).

In base a queste previsioni, possiamo affermare che Messina sarà caratterizzata da un clima mite e stabile nei prossimi giorni con temperature gradevoli e prevalenza di cielo sereno. Sono previste solo alcune nubi sparse che non dovrebbero influenzare in modo significativo le condizioni meteorologiche. Si consiglia comunque di consultare aggiornamenti sulle previsioni per eventuali cambiamenti.