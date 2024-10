Meteo: Ottobrata fino a mercoledì, poi il colpo di scena!

Siamo ormai nel pieno dell’autunno, ma le temperature hanno ripreso a salire in ogni angolo d’Italia. Questo fenomeno è dovuto all’influenza del promontorio subtropicale, che già da inizio ottobre ha portato condizioni quasi estive in molte aree del Sud Italia e ora sta progressivamente estendendosi anche al resto del Paese. Il meteo risulta stabile ovunque e questa situazione sembra destinata a perdurare almeno fino alla metà della prossima settimana.

Possiamo dichiarare ufficialmente l’inizio dell’ottobrata, un periodo di stabilità meteorologica ampiamente previsto nei giorni scorsi. Le condizioni meteo restano calme su tutto il territorio, con cieli che spaziano dal sereno al leggermente nuvoloso e, in alcune aree come la Val Padana e la Liguria, caratterizzati da fenomeni di nebbia e “macaia”, tipici di questo periodo e legati all’influenza degli anticicloni mediterranei. Nelle zone più soleggiate, le temperature supereranno facilmente i 25°C, con punte superiori ai 30°C in regioni come Sardegna e Sicilia.

Quella che stiamo vivendo può essere definita un’ondata di caldo fuori stagione, soprattutto per le aree tirreniche, il Sud e le isole maggiori. Tra lunedì e mercoledì, le temperature massime potrebbero superare di 6 o 7°C le medie tipiche del periodo. Nelle zone interne della Sicilia e nel Cagliaritano, le temperature potrebbero addirittura sfiorare i 32°C, condizioni che ricordano più l’estate che l’autunno.

Non solo le isole, ma anche gran parte del Centro-Sud sarà interessata da queste temperature anomale. In regioni come Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Molise, e nelle zone interne di Abruzzo e Umbria, le massime potrebbero oscillare tra i 27°C e i 29°C, soprattutto nelle giornate di domenica, lunedì e martedì.

Secondo i più recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici, questa fase di caldo anomalo dovrebbe durare fino a mercoledì. Successivamente, si prevede un cambiamento significativo: una nuova perturbazione atlantica sembra in arrivo e potrebbe coinvolgere tutta l’Italia, da nord a sud.